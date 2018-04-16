Виталий Милонов назвал «тактику мелких шагов» Арсена Авакова устаревшей

Но все же очевидно, что для того, чтобы осуществить эту идею, нужно захватывать всю территорию Донбасса, а этого никто сделать им [украинским властям] не позволит, и ни одного метра они не получат

— Виталий Милонов.

Он добавил, что глава МВД Украины не придумал ничего нового. К подобной тактике прибегали предшественники Арсена Авакова более 70 лет назад. Заявления «официальных лиц Украины» — всего лишь набор выражений.