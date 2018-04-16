Виталий Милонов назвал «тактику мелких шагов» Арсена Авакова устаревшей 

Глава МВД Украины предложил захватывать территории ДНР и ЛНР постепенно. При помощи «тактики мелких шагов» передавать освобожденные территории под контроль пограничников с их последующим присоединением. Идею Арсена Авакова прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, сообщило РИА ФАН.
Но все же очевидно, что для того, чтобы осуществить эту идею, нужно захватывать всю территорию Донбасса, а этого никто сделать им [украинским властям] не позволит, и ни одного метра они не получат
— Виталий Милонов.
Он добавил, что глава МВД Украины не придумал ничего нового. К подобной тактике прибегали предшественники Арсена Авакова более 70 лет назад. Заявления «официальных лиц Украины» — всего лишь набор выражений.
Украинские власти могут научить любую страну мира сопротивлению России в гибридной войне. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочего визита в Соединенные Штаты.