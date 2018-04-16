На Украине опубликовали якобы переписку танцора-«сепаратиста» из Львовского театра

В своем Facebook депутат поделился публикацией украинского блогера Елены Добровольской, которая с осени прошлого года рассказывает об антиукраинской деятельности Санжеревского, о том, что он является «активным пособником террористов ДНР» в Львове

Блогер разместила фрагменты переписки бывшего солиста львовского театра, которые подтверждают его активную работу над группой в социальных сетях «Антимайдан» и другими «подпольными группами», которые ведут «подпольную информационную войну» против украинских властей и оказывают «скрытое влияние на подсознание» украинцев.

Из переписки, в частности, следует, что Санжеревский был одним из организаторов флешмоба на Украине, когда на украинские купюры наносили надписи «Украины больше нет», «Не простим одесский Дом профсоюзов», «Бандеру прочь», «С Днем Победы», «Смерть бандеро-фашизму», «Я говорю по-русски», «Освободим Русь от бандерлогов».

Кроме того, блогер и депутат рассказывают о том, что Санжеревский вел переписку с несовершеннолетней девушкой, у которой якобы выпытывал сведения о воинской службе ее брата в зоне «спецоперации».

Санжеревского также упрекают за сбор средств на лечение детей Донбасса через социальные сети, утверждая, чтобы собранные деньги якобы отправлялись на поддержку ополченцев ДНР.

Добровольская опубликовала первый материал о солисте львовского балета осенью прошлого года. Она заявила, что он является «пособником террористов ДНР». В защиту Санжеревского полетел «шквал писем», как пишет Геращенко. В январе 2018 года СБУ провело у балетмейстера обыски, а в феврале его уволили из львовского театра «по соглашению сторон».

«Уверен, что правоохранительные органы Украины — СБУ и Национальная Полиция в ближайшее время дадут достойную оценку Николаю Санжеревскому за его подрывную деятельность против Украины», — написал депутат Рады.