Аваков рассказал, к чему может привести военное столкновение с Россией

Украинский министр не исключил мирного варианта развития событий в Донбассе, где, как утверждает Киев, Россия вмешивается в конфликт, но в случае обострения ситуации выразил готовность защищаться. Он отметил, что оба сценария возможны с равной вероятностью.

По его мнению, если Россия решится на проведение военной операции в Донбассе, потери могут быть катастрофичными для обеих сторон. Он признал, что соотношение сил России и Украины разное.

"Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно", — заявил Аваков.

По словам министра, именно для реализации мирного варианта президент Петр Порошенко говорит о необходимости ввода в Донбасс миротворческой миссии.

Украинские власти проводят на востоке страны силовую операцию против самопровозлашенных ДНР и ЛНР, чье руководство не признало государственный переворот в Киеве 2014 года. Первоначально она носила название «антитеррористической». Порошенко заявил, что в этом виде она завершится 30 апреля, будучи переформатирована в «Операцию объединенных сил».

Киев постоянно обвиняет Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва отрицает эти утверждения и заявляет, что не является стороной противостояния.

"Тактика мелких шагов" и закон «о коллаборантах»

Аваков также предложил для реинтеграции Донбасса использовать метод, который он назвал «тактикой мелких шагов, которым аплодируют все». По его мнению, возможно постепенное включение различных населенных пунктов в Донбассе, благодаря вводу «голубых касок» и украинских пограничников и проведения выборов по украинским законам.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимо принять закон «о коллаборантах», который позволит определить, являлась ли степень сотрудничества каждого проживающего в Донбассе гражданина с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР «критической» или заслуживающей прощения.

Миротворцы в Донбассе

Киев настаивает на том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкий мандат. При этом Украина выступает за размещение контингента на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.