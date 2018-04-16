«Меньшой небрат». Как премьер-министр Гройсман стал угрозой для Порошенко

Свежая тема на политическом небосклоне Украины — президентские амбиции Владимира Гройсмана . Судя по всему, при благоприятном для него раскладе уже готовы присягнуть как кандидату в президенты и многие региональные лидеры. «Вы бы Гройсмана поддержали?— поинтересовалась в опубликованном 11 апреля интервью с городским главой Харькова Геннадием Кернесом шеф-редактор „Левого берега“ Соня Кошкина, на что несменяемый с 2010 года мэр ответил, не моргнув глазом: „Гройсмана? Да“.

А ведь еще недавно никто не воспринимал серьезно винницкого мэра, переведенного Порошенко в Киев из своего родного региона и назначенного сначала вице-премьером, потом главой Верховной Рады , а затем (казалось, его можно безропотно ставить туда-сюда) — после тщательно подготовленной отставки Арсения Яценюка , сразу же снизившей политический вес „Народного фронта“ — и главой правительства. Конечно, ему мстили и искали компромат — но на тот момент лишь соратники проигравшего Яценюка.

14 апреля 2016 года, когда за Гройсмана голосовали в Верховной Раде на пост премьер-министра, народный депутат Виталий Куприй (»Народный фронт») заявил о подделке кандидатом в главы кабинета министров диплома о высшем образовании.

Куприй опубликовал в Facebook копию диплома Гройсмана, отметив: «Диплом был выдан ему Межрегиональной академией управления персоналом в 2003 году по специальности „Правоведение“ и получил ее Гройсман всего за полтора года обучения! Поскольку в его личной карточке указано, что обучение происходило с 2002 по 2003 год».

«Я лично получал аналогичную высшее образование в этом заведении, но третью по счету. На это обучение я потратил почти 3 года! И это после 7 лет предыдущего обучения в вузах. Некрасиво выглядит. Видимо, диплом куплен «за сало». Попробую выяснить эти обстоятельства через депутатские обращения», — добавил нардеп от «Народного фронта».

Вопросы по срокам обучения вроде бы прояснились 25 апреля 2016 года, после выхода в « Украинской правде » статье, посвященной вузам нового премьера. Оказалось, что для него винницкий филиал Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) также не первый вуз, и поступил он в него в 2000 году на заочное отделение, в 2000 — 2002 годах выучился там на бакалавра, а в 2003-м получил уже и диплом (такая же информация сейчас значится и на сайте МАУП, где Гройсман помещен среди наиболее известных выпускников этого крупного вуза).

Но этим неприятности премьера не закончились. Во-первых, МАУП начала нулевых была хорошо известна массовым выпуском антисемитской литературы, и информация об обучении там нового главы правительства Украины вызвала скандал в Израиле . Гройсману (несмотря на происхождение) запретили въезд в еврейское государство.

Во-вторых, журналист «Украинской правды» Роман Романюк добавил в той же статье: «Интересно, что в 2006 году вокруг винницкого МАУП, руководство которого в те времена боролись с „сионистским засильем“, разгорелся скандал. Проверка Минобразования обнаружила, что МАУП выдает больше дипломов, чем имеет студентов».

То есть, диплом Гройсмана мог быть липовым. 30 октября 2017 года нардеп Куприй сообщил, что Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с его запросом о возможной подделке премьер-министром диплома о высшем образовании.

О ходе дела было известно мало, пока 10 апреля 2018 года из публикации в Едином реестре судебных решений стало известно, что 12 марта 2018 года Печерский районный суд Киева дал следователям разрешение на доступ к студенческому делу премьер-министра, которое МАУП упорно отказывалась предоставить. Иначе говоря, подчиненные Юрия Луценко начали проявлять нешуточный интерес к поиску компромата на премьера.

Выразительно, что происходило это все на фоне публикации 19 марта 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) красноречивой таблицы, согласно которой число готовых проголосовать на президентских выборах за Петра Порошенко (среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом) с сентября 2017-го по февраль 2018-го уменьшилось с 18,3% до 9,8%, то есть практически вдвое. Для сравнения, рейтинг его главной соперницы на выборах-2019 Юлии Тимошенко за тот же период вырос с 17,8% до 24,6%. И главное, что не скачки туда-сюда, а последовательное падение поддержки у одного и рост у другой (в середине рассматриваемого периода, в декабре 2017 года, по данным КМИС у Порошенко было 16,9%, а у Тимошенко — 20,5%).

Аналогичные тенденции отметили и другие крупные социологические центры. «Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны», — сообщил 23 марта 2018 года на пресс-конференции в Киеве руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр Левцун, по данным которого рейтинги Порошенко и Тимошенко составляли соответственно 14,3% и 9,5%.

При этом рейтинг Гройсмана остается относительно стабильным (по данным КМИС, он составлял 4,3% в сентябре 2017-го и 4,2% в феврале 2018-го). Разница в том, что в сентябре 2017-го премьер, которого Петр Порошенко привык еще по Виннице воспринимать как пушкинского «меньшого брата» на посылках, отставал от него по популярности в 4,5 раза, то в феврале — всего в два. И ближе к марту 2019-го это отставание может исчезнуть совсем, а новый кандидат вместо разочаровавшего всех и замазанного с ног до головы компроматом Порошенко выглядит привлекательнее и для электората, и для собравшегося сейчас вокруг «вертикали власти» истеблишмента.

Как отметил 11 апреля 2018 года в Facebook советник президента и заместитель руководителя Администрации президента в 2011 — 2014 годах Андрей Портнов , с ходатайством о доступе к студенческому делу Владимира Гройсмана в Печерский райсуд «пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры , находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении генерального прокурора» Юрия Луценко.

«Да и почерк президентский — копаться в мелочах двадцатилетней давности. Могу это утверждать, как человек, по инициативе Порошенко находившийся в розыске за хищение у самого себя 800 гривен университетской зарплаты, — добавил Портнов. — Иными словами, после всех слухов, этот пример с дипломом — первое прямое подтверждение агрессии президента против премьера».

В свою очередь, премьер-министр начал вести себя все более независимо от президента, стараясь публично дистанцироваться от непопулярных в обществе действий власти. За последние несколько месяцев Гройсман не раз публично заявлял, что возглавляемый им Кабинет министров не пойдет на требования МВФ и не будет повышать цену на газ для населения (очень критичный вопрос для украинцев, большинство которых сейчас отдает большую часть зарабатываемых денег для оплаты коммунальных услуг).

«Цена на газ в этом отопительном сезоне не изменится. Я вам об этом говорил и сдержу слово. Действительно, есть вопрос в том, чтобы выравнять цену коммерческого газа в Украине и цену для населения. Сейчас мы работаем с МВФ, у нас есть свое мнение, — говорил премьер, например, 2 февраля 2018 года. — Считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране, и понятно, что это надо так построить, чтобы не было никаких коррупционных проявлений. Разница между коммерческой ценой и бытовой — это нехорошо, потому что двумя ценами кто-то может манипулировать».

Очень выразительный намек на то, что кто-то во власти (а кто находится выше премьера? кто давно публично заклеймен Саакашвили как «барыга»?) наживается на разнице между закупочной ценой газа и отпускной для населения. А вот Гройсман встанет грудью за защиту «справедливых цен на газ» для простых украинцев. 27 февраля 2018 года премьер пообещал на заседании правительства снизить цену на газ для населения к 2020 году в два-три раза за счет перехода на «полное обеспечение собственным газом Украины».