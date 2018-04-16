В ДНР отреагировали на планы главы МВД Украины по реинтеграции Донбасса 

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.
«Это не в первый раз озвученная методика «зачистки» Донбасса со стороны украинских политиков. Нельзя считать Авакова автором этой идеи, жители Донецкой народной республики (ДНР) прекрасно знают о перспективе и желаниях Киева, воспринимают без иллюзий. Что касается миротворцев — сложный вопрос, есть много инсинуаций. Но по факту есть резолюция, где должны быть миротворцы, какой должна быть миссия. Место — линия соприкосновения, функционал — охранная деятельность в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Любые другие предложения не поступали», — отметил Пушилин.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.