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Бывший депутат Верховной рады рассказал, чем грозит визит на Украину лицам из базы «Миротворец»
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Бывший депутат Верховной рады рассказал, чем грозит визит на Украину лицам из базы «Миротворец» 

360tv.ru 58 минут назад
Бывший депутат Верховной рады, экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царев рассказал о последствиях для граждан, которые вошли в базу «Миротворец». По его словам, визит на Украину может сопровождаться определенными неудобствами. Об этом сообщило ИА НСН.
В эту базы включены как знаковые лица (известные политики, активисты), так и громадное количество людей, которые просто живут своей жизнью (чиновники крымские, милиционеры, прокуроры, судьи) и много других людей. Им это включение в базу неудобно, потому что у многих есть родственники на Украине. После включения в базу некоторые все равно ездят, но  из-за  этого могут возникнуть проблемы на границе, есть риск попасть в руки радикалов. Включение в эту базу обычные люди воспринимают с беспокойством, если собираются ездить на Украину
— Олег Царев.
Он добавил, что в Крыму такие списки составлять не будут, несмотря на рост числа людей, включенных в базу украинских националистов.
Составление списков — это проявление ненависти. Эта ненависть есть со стороны украинских националистов, но абсолютно отсутствует у русских по отношению к Украине, поэтому никто не разрушает в РФ памятники Шевченко и никто не переименовывает гостиницы «Киев» и «Украина»
— Олег Царев.
Царев также предложил, чтобы решение о включении в базу «Миротворец» считалось как обстоятельство, «которое не позволяет выдавать граждан Украины по запросу Украины, потому что многие люди пострадали
из-за  включения в базу». В этом случае многим такой «статус» мог дать привилегию — получить документы для проживания в России тогда было бы легче. В свою очередь, и Украина не включала бы такое большое количество людей в базу.
Президент Сирии Башар Асад, который был включен в базу данных сайта «Миротворец», оказался в очень хорошей компании. Это можно считать достижением, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий.
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