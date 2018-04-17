70 лет греческой тюрьмы: Как украинские дипломаты «спасли» одесского моряка

Об этом сообщает интернет-издание «Украинская служба информации».

По его данным, в 2015 году Анатолия Черкасского устроили работать помощником капитана на греческом корабле. Однако оказалось, что они перевозили нелегальных беженцев из Ближнего Востока, о чем одессит не знал.

«Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд дал 7 лет, что по греческой системе пересчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму приходил украинский консул с поздравлениями, акцентировал на том, что это его заслуга», — рассказал моряк.

Около двух недель он ждал освобождения, но внезапно ему сообщили, что в тюрьме он останется на 70 лет. По информации издания, «украинские дипломаты уже начали работать с этим вопросом».