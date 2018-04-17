Ещё
70 лет греческой тюрьмы: Как украинские дипломаты «спасли» одесского моряка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

70 лет греческой тюрьмы: Как украинские дипломаты «спасли» одесского моряка 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает интернет-издание «Украинская служба информации».
По его данным, в 2015 году Анатолия Черкасского устроили работать помощником капитана на греческом корабле. Однако оказалось, что они перевозили нелегальных беженцев из Ближнего Востока, о чем одессит не знал.
«Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд дал 7 лет, что по греческой системе пересчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму приходил украинский консул с поздравлениями, акцентировал на том, что это его заслуга», — рассказал моряк.
Около двух недель он ждал освобождения, но внезапно ему сообщили, что в тюрьме он останется на 70 лет. По информации издания, «украинские дипломаты уже начали работать с этим вопросом».
Украина.ру: последние новости
Адвокаты капитана «Норда» обжаловали решение суда ВСУ обстреляли военную технику, которую в ЛНР готовили к параду 9 мая Советник Кличко: Люди уезжают из Украины из-за неверия в завтрашний день
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю111
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа82
Крымский мост потроллил Украину92
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма69
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой53
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение