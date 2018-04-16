Депутат: Результат работы правительства — проедание 4 триллионов гривен

Об этом на согласительном совете парламента завил лидер парламентской фракции «Возрождение» Виктор Бондар.

«Страна не имеет национальной цели, не имеет программы экономического развития. Только проедание денег, и отсутствие какой бы то ни было логики в действиях любого министерства и в целом Кабинета Министров», — сказал он.

По словам народного депутата, за четыре года Украина набрала 1,5 триллиона гривен внешних кредитов. За это же время страна проела 2,5 триллиона гривен государственных денег.

«Таким образом, в итоге 4 триллиона потрачены в никуда. Никаких изменений — ни в инфраструктуре, ни в развитии промышленности, ни плана превращения страны из сырьевого придатка в промышленное государство. Экспортно-импортный баланс показывает убытки в $10 млрд», — подвел итог Бондар.

Он подчеркнул, что единственное «достижение» — это то, что население заставили платить в 10 раз больше за газ и в 3,5 раза больше за электроэнергию.