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Депутат: Результат работы правительства — проедание 4 триллионов гривен
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Депутат: Результат работы правительства — проедание 4 триллионов гривен 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом на согласительном совете парламента завил лидер парламентской фракции «Возрождение» Виктор Бондар.
«Страна не имеет национальной цели, не имеет программы экономического развития. Только проедание денег, и отсутствие какой бы то ни было логики в действиях любого министерства и в целом Кабинета Министров», — сказал он.
По словам народного депутата, за четыре года Украина набрала 1,5 триллиона гривен внешних кредитов. За это же время страна проела 2,5 триллиона гривен государственных денег.
«Таким образом, в итоге 4 триллиона потрачены в никуда. Никаких изменений — ни в инфраструктуре, ни в развитии промышленности, ни плана превращения страны из сырьевого придатка в промышленное государство. Экспортно-импортный баланс показывает убытки в $10 млрд», — подвел итог Бондар.
Он подчеркнул, что единственное «достижение» — это то, что население заставили платить в 10 раз больше за газ и в 3,5 раза больше за электроэнергию.
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