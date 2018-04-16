На Украине запретили еще семь российских книг 

Украинский комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в страну семи российских книг, сообщает пресс-служба ведомства.
Под запрет попали две книги Альберта Байкалова — «Под грифом „Любой ценой“ и „Радикальный удар“, „Эксперимент “Украина». Недоразумение длиною в столетие» Виктора Зуева, «Исповедь российского добровольца» Юрия Горошко, «Славянский разлом. Украинско-польское иго в России» Александра Пыжикова, «Война на Донбассе. Оружие и тактика» Александра Широкорада и «Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя» Виталия Шиловского.
Закон, регламентирующий ограничение доступа на рынок страны книг «антиукраинского содержания» принят на Украине конце 2016 года. Для ввоза печатной продукции в страну теперь необходимо одобрение Госкомтелерадио.
На данный момент «черный список» включает более 200 книг. В их числе учебник русского языка, тексты, посвященные истории России, и сказки о богатырях.