На Украине запретили еще семь российских книг

Украинский комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в страну семи российских книг, сообщает пресс-служба ведомства.

Закон, регламентирующий ограничение доступа на рынок страны книг «антиукраинского содержания» принят на Украине конце 2016 года. Для ввоза печатной продукции в страну теперь необходимо одобрение Госкомтелерадио.

На данный момент «черный список» включает более 200 книг. В их числе учебник русского языка, тексты, посвященные истории России, и сказки о богатырях.