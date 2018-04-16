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Ттоары из ЛНР повезут в ДНР беспошлинно
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Ттоары из ЛНР повезут в ДНР беспошлинно 

Украина.ру 26 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.
«Проведена большая работа совместной комиссии таможенных служб ДНР и ЛНР, в результате которой урегулировано и синхронизировано таможенное законодательство республик. Мы можем полностью убрать таможенные пошлины на ввоз товаров, произведенных в ЛНР, как для юридических, так и для физических лиц», — заявил Захарченко.
Глава ДНР поручил закрепить данное решение законодательно.
«Необходимо сегодня провести заседание Совета министров, чтобы закрепить это законодательно», — отметил Захарченко.
В свою очередь руководитель Миндоходов Александр Тимофеев в ходе заседания по развитию Донбасса представил доклад об изменениях, необходимых для развития аграрного комплекса. В частности, было предложено ввести нулевую налоговую пошлину на приобретенную сельхозтехнику, запчасти к ней, а также на удобрения, средства обработки и семенной материал.
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