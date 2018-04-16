Ттоары из ЛНР повезут в ДНР беспошлинно

Об этом заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко

«Проведена большая работа совместной комиссии таможенных служб ДНР и ЛНР, в результате которой урегулировано и синхронизировано таможенное законодательство республик. Мы можем полностью убрать таможенные пошлины на ввоз товаров, произведенных в ЛНР, как для юридических, так и для физических лиц», — заявил Захарченко.

Глава ДНР поручил закрепить данное решение законодательно.

«Необходимо сегодня провести заседание Совета министров, чтобы закрепить это законодательно», — отметил Захарченко.