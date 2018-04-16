Аваков предлагает ввести статус коллаборанта для жителей Донбасса

"Я уверен, что нам придется принять закон «о коллаборантах», — сказал министр в интервью "Украинской правде" , опубликованном в понедельник. — Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства". «Но закон „о коллаборантах“ обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека», — заявил он.

По мнению Авакова, необходимо «официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные». «Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», — добавил он.

При этом глава МВД полагает, что наряду с законом «о коллаборантах» в Донбассе должен действовать и закон об амнистии, который Киев обязался принять в соответствии с подписанными в феврале 2015 года минскими соглашениями. Однако закон об амнистии, полагает глава МВД, не должен распространяться на тех, кто участвовал в вооруженном отпоре украинским силовикам.

После государственного переворота в феврале 2014 года жители Донбасса отказались признать его итоги, после чего новые власти начали силовую операцию против населения региона. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

В феврале 2015 года стороны конфликта в Донбассе подписали Минские договоренности, которые предполагают прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, а также амнистию для всех участников событий, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказывается от амнистии для жителей Донбасса. При этом в отношении участников «евромайдана» действует закон, запрещающий их уголовное преследование.