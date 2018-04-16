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РФ обвинили в развязывании горячей войны на Украине
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Россию обвинили в развязывании горячей войны на Украине 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Политика России в отношении Украины может привести к тому, что вооруженный конфликт в Донбассе перейдет в фазу горячей войны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Украинская правда».
«Ясно, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для [Владимира] Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери», — сказал он и добавил, что армия Украины, несмотря на модернизации последних лет, уступает армии России.
Министр также выразил мнение, что российская атака на территорию Украины может начаться на Мариупольском направлении или в районе Краматорск. По его утверждению, она может вестись «силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше, чем бронетанковые силы Великобритании».
«Возможно, такое столкновение приведет Путина к потерям, которые будут катастрофичны даже для его режима, но и для Украины потери будут катастрофическими. Однако у нас нет выбора, и мы должны быть готовы и к такому варианту — будем защищаться!» — добавил Аваков.
Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины, проводимая под руководством Служба безопасности Украины, должна завершиться согласно закону о реинтеграции Донбасса. Затем в зоне конфликта развернут новую военную кампанию — операцию объединенных сил, руководство которой перейдет к Вооруженным силам Украины. Планируемая дата начала переформатированной военной операции — 30 апреля.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят 20 февраля. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.
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