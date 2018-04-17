Порошенко решил сохранить выгодные для Украины соглашения о сотрудничестве с СНГ

Она пояснила, что Порошенко хочет от правительства провести инвентаризацию всех соглашений с членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, «оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины». В частности, речь идет о признании дипломов и трудоустройства, договоре о транзите и «прочих документах, важных для работы и экономики Украины.

12 апреля Порошенко заявил, что „Украина никогда не была членом СНГ, и учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию“, он попросил совместно с правительством подготовить предложения относительно официального прекращения участия Киева в уставных органах организации. Тогда же он анонсировал законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

На следующий день, 13 апреля, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией, поскольку этим документом признается целостность и нерушимость границ Украины.