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Киев должен выплатить компенсацию при конфискации «Норда», считает адвокат
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Киев должен выплатить компенсацию при конфискации «Норда», считает адвокат 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Если власти Украины конфискуют крымское рыболовецкое судно «Норд», международные суды постановят выплатить владельцу компенсацию, полагает Дмитрий Щербина — адвокат капитана задержанного судна Владимира Горбенко.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». Суд также арестовал Горбенко, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Затем капитан был освобожден из СИЗО Херсона под залог.
"Если судно будет конфисковано, то международные суды, уверен, постановят выплатить компенсацию. Ведь у этого судна есть частный владелец, оно не принадлежит государству. Но и статьи, которые вменяются капитану, сейчас не предусматривают конфискацию судна. Хотя, в нашей стране возможно все. Даже придумать какую-то тяжкую статью", — заявил РИА Новости Щербина.
Он также считает, что задержание судна и суд над капитаном делаются украинской стороной для блокады рыбного промысла в Азовском море.
Адвокат задержанного на Украине капитана российского судна «Норд» показал быт моряка
При этом Щербина полагает, что Горбенко вместе с экипажем вернется в Крым.
"Уверен, что все закончится хорошо. Горбенко вернется в Крым вместе с экипажем, главное, чтобы его здоровье не подкачала, он гипертоник" — добавил Щербина.
Ранее на членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
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