Экипаж «Норда» ожидает украинский суд 

По информации представителя владельца судна, Анны Шевеловой, на текущий момент в вопросе возвращения экипажа сейнера Норд в Россию особых изменений нет.
«Капитан сейчас находится у родственников. Остальной экипаж тоже на территории Украины. Все находятся в относительной безопасности. Должно быть еще одно заседание суда, но дата пока не назначена. В целом, особых изменений нет» — сообщила Шевелова.
Напомним, 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море был задержан российский сейнер «Норд», принадлежащий Рыболовецкому колхозу имени 1 мая.