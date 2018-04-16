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Экипаж «Норда» ожидает украинский суд
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Экипаж «Норда» ожидает украинский суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации представителя владельца судна, Анны Шевеловой, на текущий момент в вопросе возвращения экипажа сейнера Норд в Россию особых изменений нет.
«Капитан сейчас находится у родственников. Остальной экипаж тоже на территории Украины. Все находятся в относительной безопасности. Должно быть еще одно заседание суда, но дата пока не назначена. В целом, особых изменений нет» — сообщила Шевелова.
Напомним, 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море был задержан российский сейнер «Норд», принадлежащий Рыболовецкому колхозу имени 1 мая.
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