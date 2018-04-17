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Аксенов заверил, что экипаж «Норда» не останется без поддержки
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Аксенов заверил, что экипаж «Норда» не останется без поддержки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не оставит без поддержки экипаж арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» и членов их семей.
"С экипажем постоянно находятся адвокаты. Им оказывается материальная помощь, оплачены услуги адвокатов. Есть полностью средства на питание и проживание. Все на контроле. Членам семей точно также оказана материальная помощь. Мы за крымчан бьемся, я этот вопрос не отпускаю. Крымчан без поддержки я лично не оставлю. Многие вещи я сам лично держу на контроле", — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, решением вопроса о возращении экипажа в Крым занимается министерство иностранных дел РФ.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Позже на них также составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. Украинские пограничники не выпускают их по российским документам.
Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.
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