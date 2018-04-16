Савченко возобновила бессрочную голодовку после трехдневного перерыва

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В Киеве два человека пострадали при стрельбе в жилом доме

ВСУ более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украина должна до октября решить, продлевать ли договор о дружбе с Россией