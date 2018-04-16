Возвращение кори: В Днепре заболели десятки студентов

С начала апреля число заболевших корью выросло до 80 человек.

В основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах и учебных заведениях.

«Чуть ли не быстрее всего корь распространяется среди студенчества: первую массовую вспышку болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете — сегодня там уже 31 инфицированный», — говорится в сообщении.

Корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях.