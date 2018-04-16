Ещё
Возвращение кори: В Днепре заболели десятки студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возвращение кори: В Днепре заболели десятки студентов 

Украина.ру 44 минуты назад
Фото: Украина.ру
С начала апреля число заболевших корью выросло до 80 человек.
В основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах и учебных заведениях.
«Чуть ли не быстрее всего корь распространяется среди студенчества: первую массовую вспышку болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете — сегодня там уже 31 инфицированный», — говорится в сообщении.
Корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях.
Вспышка кори на Украине случилась в результате отсутствия необходимых вакцин. Кроме того, в стране началась эпидемия дифтерии, гриппа и гепатита А.
Украина.ру: последние новости
Аваков предложил реинтегрировать Донбасс «мелкими шагами» В Киеве застрелились два офицера СБУ Трамп пожалел, что выслал так много российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией98
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз114
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение