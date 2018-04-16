Гарбуз с флагом: Еще пара лет и в Луганске будет пустыня

Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«Война рано или поздно точно закончится. Моя задача — зайти в Луганск с украинским флагом. И я это сделаю. Вот вам конкретика: еще пару лет и в Луганске пустыня будет, вся молодежь из области уедет, ни один завод уже не запустим, экономику и промышленность региона не поднимем», — считает Юрий Гарбуз

Он также заявил, что его предшественник Георгий Тука не смог бы вернуть Луганскую область Украине

«Я родом с Луганщины, меня там все знают. Когда нардепом был, бизнесмены и промышленники приходили: «Григорьевич, беспредел, еще немного и область взорвется, мы сами уже готовы на протесты выходить». Я прямо говорил в Администрации Президента : «Если Тука останется губернатором, мы потеряем Луганскую область». Повторил это и лично Петру Порошенко », — рассказал Гарбуз.

Кроме того, Гарбуз сообщил о ситуации с контрабандой в Луганской области. Масштабы контрабанды не такие большие, но есть. Контрабандные потоки контролируют агенты СБУ

«В любом случае контрабанда и перевозки в АТО контролируются СБУ. Судя по рассказам местных жителей, на неподконтрольной территории есть продукция изо всей Украины», — подчеркнул он.

По мнению главы Луганской областной военно-гражданской администрации, блокада вредит Украине.

«Что дала блокада? Мы потеряли 12 тыс. людей, которые верили в Украину. Алчевский металлургический комбинат стоит. Место пусто не бывает, нашу продукцию на мировом рынке уже кто-то заместил. Зато из-за блокады Луганская область потеряла бюджет. Прошлый год был самым болезненным: 40% поступлений в бюджет мы не получили. Самое главное: 12 тыс. людей потеряли надежду. А что получили взамен? Ничего», — заключил он.