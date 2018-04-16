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На Украине запретили ввоз еще семи книг из России
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На Украине запретили ввоз еще семи книг из России 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще семи книг из России, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
В частности, под запрет попали «Под грифом „Любой ценой“ и „Радикальный удар“ Альберта Байкалова, „Эксперимент „Украина“. Недоразумение длиною в столетие“ Виктора Зуева, „Исповедь российского добровольца“ Юрия Горошко, „Славянский разлом. Украинско-польское иго в России“ Александра Пыжикова, „Война на Донбассе. Оружие и тактика“ Александра Широкорада и „Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя“ Виталия Шиловского.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции „антиукраинского содержания“ из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется „страной-агрессором“, так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения „публичными бездоказательными инсинуациями“.
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