Савченко возобновила голодовку

«Настроение у нее бодрое, и чувствует Надежда Викторовна себя хорошо. Работоспособность у нее не страдает, она часами работает с адвокатами и экспертами. Она три дня ела, повеселела, конечно, за это время. Единственное, на что она жалуется — что ей не позволили есть все, что она хотела бы. При этом речь не идет о копченом мясе. Ей разрешили, например, есть только обезжиренный творог, а не обычный, пить нежирное молоко с водой. Она даже съела банан», — рассказал адвокат.

По его словам, депутат хорошо понимает, как именно надо выходить из голодания, чтобы не навредить здоровью. Решение возобновить голодовку Савченко мотивировала тем, что ее допрос на полиграфе был назначен на понедельник, но его без предупреждения перенесли.

«Договаривались, что экспертиза пройдет в понедельник. Поскольку этого не произошло, Надежда Викторовна решила снова голодать. Скорее всего, завтра ее повезут в НИИ судебно-медицинской экспертизы для прохождения детектора лжи», — сообщил Соловей.

О решении Савченко прервать голодовку стало известно в пятницу. Депутат Рады согласилась принимать пищу в течение трех дней, чтобы пройти допрос на полиграфе. Первоначально допрос был назначен на 13 апреля, однако сотрудники Службы безопасности Украины не смогли завершить процедуру из-за плохого самочувствия депутата.

Савченко 12 апреля выразила готовность голодать до тех пор, пока не окажется на свободе и не сможет «полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины », а также «полноценно выполнять свою работу как народный депутат Украины и вести политическую деятельность». Сестра Савченко Вера рассказала, что депутат за время голодовки потеряла 15 килограммов.