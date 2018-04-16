Надежда Савченко возобновила бессрочную голодовку

«Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня бессрочно. Она считает, что в связи с тем, что договаривались на три дня с экспертами, что она возобновляет прием пищи, и сегодня должна была продолжиться эта экспертиза», — сказал Соловей.

Ранее, как сообщала «Украинская правда», Соловей заявил, что Савченко приняла решение прервать голодовку на 3 дня для того, чтобы пройти допрос на полиграфе.

23 марта суд Киева арестовал Савченко на два месяца. Она подозревается в подготовке государственного переворота. Перед арестом депутат объявила голодовку, позднее в ее аккаунте в Facebook появился предвыборный ролик, в котором она заявила о намерении участвовать в президентских выборах.