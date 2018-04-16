Заявившая о прекращении голодовки Савченко пока не принимает пищу

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохо самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.

"Нет, не кушает. Она принимает необходимые препараты, чтобы выровнять состояние организма для полиграфа", — сказала Вера Савенко, отвечая на вопрос, начала ли Надежда принимать пищу.

По ее словам, Надежда Савченко вряд ли сможет пройти в понедельник судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.

"Пока неизвестно (будет ли продолжена экспертиза на полиграфе — ред). По информации следователя, психологи не успевают", — добавила сестра депутата.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.