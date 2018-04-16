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ВСУ более 30 раз за сутки нарушили перемирие
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ВСУ более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 20 нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 31 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили более 120 мин и снарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждено три дома в подконтрольном ДНР Докучаевске.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 872 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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