Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке

В одном из парков столицы Украины в ночь на понедельник, 16 апреля, прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека. Им под ноги кинули ручную гранату Ф1, сообщила пресс‐служба местного управления Национальной полиции Украины.

По имеющимся данным, в парке Киото отдыхала компания молодых людей. Между ними и случайным прохожим возникла ссора. Один из участников конфликта бросил под ноги похожий на гранату предмет.

В полиции уточнили, что пострадали два человека, которых доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия взрывотехники изъяли в парке фрагменты гранаты Ф1.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.