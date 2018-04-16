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Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке
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Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке 

360tv.ru 1 час назад
В одном из парков столицы Украины в ночь на понедельник, 16 апреля, прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека. Им под ноги кинули ручную гранату Ф1, сообщила пресс‐служба местного управления Национальной полиции Украины.
По имеющимся данным, в парке Киото отдыхала компания молодых людей. Между ними и случайным прохожим возникла ссора. Один из участников конфликта бросил под ноги похожий на гранату предмет.
В полиции уточнили, что пострадали два человека, которых доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия взрывотехники изъяли в парке фрагменты гранаты Ф1.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Новокузнецке при взрыве в одной из котельных погибла 61-летняя женщина. После хлопка и начавшегося за ним пожара из горящего здания самостоятельно смогли выбраться 29 человек.
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