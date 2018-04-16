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На Украине рассказали о плане по реинтеграции Донбасса
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Глава МВД Украины рассказал о плане по реинтеграции Донбасса 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.
«У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса», — сказал он в интервью «Украинской правде».
Глава МВД отметил, что миротворцев на всю территорию попросту не хватит, поэтому следует «взять» сначала отдельные регионы.
«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил он.
По его словам, кто победит на этих выборах, неважно, основная задача заключается в формировании переходной администрации.
После этого, считает Аваков, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, предоставить специальный экономический статус возвращённым территориям и начать восстанавливать инфраструктуру.
Ранее группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины закон о реинтеграции Донбасса.
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