Аваков предложил реинтегрировать Донбасс «мелкими шагами»

Об этом он рассказал в интервью « Украинской правде ».

«У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники», — отметил он.

После этого, по плану Авакова, на возвращенную территорию должны зайти органы украинской юстиции и провести выборы по украинскому закону.

«Пофиг, кто победит на этих выборах…Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону, органов и представителей государственной власти Украины . Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», — сказал министр.

После этого необходимо будет как-то восстанавливать захваченные территории, заявил Аваков. В этом глава МВД рассчитывает на международные фонды, российскую помощь он категорически отвергает.

После территориального решения вопроса, по мнению Ававкова нужно будет принять закон об амнистии и о коллаборантах.