Аваков предложил реинтегрировать Донбасс «мелкими шагами» 

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники», — отметил он.
После этого, по плану Авакова, на возвращенную территорию должны зайти органы украинской юстиции и провести выборы по украинскому закону.
«Пофиг, кто победит на этих выборах…Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону, органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», — сказал министр.
После этого необходимо будет как-то восстанавливать захваченные территории, заявил Аваков. В этом глава МВД рассчитывает на международные фонды, российскую помощь он категорически отвергает.
После территориального решения вопроса, по мнению Ававкова нужно будет принять закон об амнистии и о коллаборантах.