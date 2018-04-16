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Политолог прокомментировал включение Асада в базу данных «Миротворца»
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Политолог прокомментировал включение Асада в базу данных «Миротворца» 

РИА Новости 56 минут назад
Сирийский президент Башар Асад попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» после того, как стало известно об отдыхе его детей в Крыму.
"Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — говорится на сайте о причинах его внесения в базу.
"Миротворец" известен скандальными публикациями личных данных журналистов, ополченцев в Донбассе и других граждан, которых называет «изменниками родины». В 2016 году сайт опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В Крыму считают, что включение президента Сирии Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец» стоит расценивать как достижение, с которым можно поздравить. Об этом РИА Новости заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Сейчас каждый приличный человек мечтает попасть на этот сайт. Сайт «Миротворец» если раньше и преследовал цель кого-то запугать, то сегодня он работает с другим знаком. Находиться в списках этого сайта сейчас — определенное достижение человека", — сказал Григорий Иоффе.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал пополнение базы «Миротворца».
"Это достаточно показательное действие со стороны украинских квазиобщественных структур. База «Миротворец» — фактически ключевой элемент украинской информационной войны против России, и наличие в этой базе представителя не России, а президента Сирии — это новая функция базы, сигнал Западу. Украина настолько солидаризовалась с позицией Запада в информационной войне против России, что стремится продемонстрировать любым своим действием эту самую позицию. Украина, например, выслала рекордное количество российских дипломатов (после инициаторов высылки — США и Британии)", — сказал Владимир Шаповалов.
Он рассказал, какие цели, по его мнению, преследует Киев.
"Все эти действия с одной стороны означают, что Украина стремится в максимальной степени понравиться Западу и заявляет: мол, посмотрите, какие мы хорошие, как мы вас поддерживаем, как мы хотим быть с вами. Второй сигнал — Украина тщится выглядеть глобальной державой. Не имея ни ресурсов, ни возможностей, ни влияния, ни авторитета решать даже свои собственные проблемы, Украина пытается заявить о себе как о государстве, которое занимается мировой политикой. Президент и политический класс Украины должны заниматься своим собственным народом, который под их «мудрым» руководством стал самым бедным народом Европы, а не лезть в вопросы, в которых они совершенно некомпетентны", — считает Владимир Шаповалов.
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