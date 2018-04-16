Политолог прокомментировал включение Асада в базу данных «Миротворца»

Сирийский президент Башар Асад попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» после того, как стало известно об отдыхе его детей в Крыму

"Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — говорится на сайте о причинах его внесения в базу.

"Миротворец" известен скандальными публикациями личных данных журналистов, ополченцев в Донбассе и других граждан, которых называет «изменниками родины». В 2016 году сайт опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В Крыму считают, что включение президента Сирии Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец» стоит расценивать как достижение, с которым можно поздравить. Об этом РИА Новости заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

"Сейчас каждый приличный человек мечтает попасть на этот сайт. Сайт «Миротворец» если раньше и преследовал цель кого-то запугать, то сегодня он работает с другим знаком. Находиться в списках этого сайта сейчас — определенное достижение человека", — сказал Григорий Иоффе.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал пополнение базы «Миротворца».

"Это достаточно показательное действие со стороны украинских квазиобщественных структур. База «Миротворец» — фактически ключевой элемент украинской информационной войны против России, и наличие в этой базе представителя не России, а президента Сирии — это новая функция базы, сигнал Западу. Украина настолько солидаризовалась с позицией Запада в информационной войне против России, что стремится продемонстрировать любым своим действием эту самую позицию. Украина, например, выслала рекордное количество российских дипломатов (после инициаторов высылки — США и Британии)", — сказал Владимир Шаповалов.

Он рассказал, какие цели, по его мнению, преследует Киев.

"Все эти действия с одной стороны означают, что Украина стремится в максимальной степени понравиться Западу и заявляет: мол, посмотрите, какие мы хорошие, как мы вас поддерживаем, как мы хотим быть с вами. Второй сигнал — Украина тщится выглядеть глобальной державой. Не имея ни ресурсов, ни возможностей, ни влияния, ни авторитета решать даже свои собственные проблемы, Украина пытается заявить о себе как о государстве, которое занимается мировой политикой. Президент и политический класс Украины должны заниматься своим собственным народом, который под их «мудрым» руководством стал самым бедным народом Европы, а не лезть в вопросы, в которых они совершенно некомпетентны", — считает Владимир Шаповалов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!