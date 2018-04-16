На Украине застрелились два силовика

Два сотрудника Службы безопасности Украины застрелились в один день, сообщает местный «Обозреватель».

По информации издания, оба самоубийства произошли накануне. Около 14:00 себе в голову из пистолета Макарова выстрелил 33-летний служащий департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко . При этом сообщается, что он выжил после выстрела, а на месте работала реанимационная бригада.

Примерно в 23:00 полковник СБУ Олег Вовчек, бывший замглавы киевского управления Службы, уволившийся год назад, выстрелил в себя из нарезного пистолета Sauer. Вовчек скончался.