На Украине застрелились два силовика 

Два сотрудника Службы безопасности Украины застрелились в один день, сообщает местный «Обозреватель».
По информации издания, оба самоубийства произошли накануне. Около 14:00 себе в голову из пистолета Макарова выстрелил 33-летний служащий департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко. При этом сообщается, что он выжил после выстрела, а на месте работала реанимационная бригада.
Примерно в 23:00 полковник СБУ Олег Вовчек, бывший замглавы киевского управления Службы, уволившийся год назад, выстрелил в себя из нарезного пистолета Sauer. Вовчек скончался.
В феврале военная прокуратура Украины заявляла о росте числа самоубийств в армии, а Министерство обороны отрицало проблему. Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что каждую неделю с собой кончают 2-3 военных, которые находятся в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В ответ на это начальник главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны Украины генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что слова Матиоса являются «пиаром и манипуляцией», а количество суицидов в армии «не имеет тенденции к росту».