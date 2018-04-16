В Киеве два человека пострадали при взрыве гранаты

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Взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины "Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Как отмечается, конфликт произошел в ночь на понедельник. По данным полиции, в результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали. Взрывотехники изъяли на месте происшествия фрагменты гранаты Ф1. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.