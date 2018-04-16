Эксперт призвал реагировать с юмором на заявления Украины о гибридной войне

«На такие высказывания нужно реагировать с определённой долей здравого юмора… Если говорить о гибридной войне, он, видимо, имеет в виду лживую пропаганду украинской стороны. Да, там у них есть определённые успехи. Сейчас гибридной войной можно назвать всё, что хочется. Любые действия, выходящие за пределы сложившихся принципов отношений между государствами теперь называются гибридной войной. В том числе и надуманные провокации, которые действительно умело использует Украина», — сказал эксперт.