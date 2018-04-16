Эксперт призвал реагировать с юмором на заявления Украины о гибридной войне 

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что всему миру необходимо перенимать опыт Киева в гибридной войне с Москвой.
«На такие высказывания нужно реагировать с определённой долей здравого юмора… Если говорить о гибридной войне, он, видимо, имеет в виду лживую пропаганду украинской стороны. Да, там у них есть определённые успехи. Сейчас гибридной войной можно назвать всё, что хочется. Любые действия, выходящие за пределы сложившихся принципов отношений между государствами теперь называются гибридной войной. В том числе и надуманные провокации, которые действительно умело использует Украина», — сказал эксперт.
Ранее глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что весь мир должен перенимать опыт Украины в гибридной войне с Россией.