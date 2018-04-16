Россия не позволит, чтобы остатки Украины распродали за бесценок

Пожалуй никогда Петр Алексеевич так не веселил публику своими действиями и высказываниями, как на минувшей неделе. Сдвинув брови и топнув ножкой, он в обращении к президенту России Путину перешел на «ты», чем, видимо, хотел в унисон всему миру показать размах и мощь своих петушиных крыльев на фоне «грозной» ракетной атаки со стороны коалиции по Сирии . Которая явилась просто действием, не достигшей никакого результата. Потому что средства сирийской ПВО образца начала 70-х без особого напряжения смогли продемонстрировать всему миру, что старые советские комплексы могут легко поражать новые «умные» ракеты Трампа.

Так вот. Мне кажется, что Петр Алексеевич зачастую переигрывает в своих показательных выступлениях, используя свой артистический талант, зачастую, допускает передозировку. Перейдя на «ты» с Владимиром Владимировичем, он захотел продемонстрировать, что он может себе это позволить и ему за это ничего не будет. На самом деле — это всего лишь показатель отсутствия политической этики у Порошенко. И если он готов нарушать протокол общения, принятого по мировым стандартам, то не трудно предположить, что Порошенко готов нарушать и любые другие договоренности и обязательства, подписанные им, как гарантом украинской Конституции.

Но на самом же деле, Порошенко не так глуп, как он хочет всем это показать. Его многообещающие заявления о расторжении «Договора о дружбе» с Россией и попытки выхода из соглашений по СНГ носят исключительно популистский характер и предназначены для внутреннего пользования на Украине . Цель таких заявлений призвана имитировать антироссийскую политику в угоду Вашингтону и поддерживать русофобскую риторику в необходимом количестве. Как говорится, чтобы народу было что обсуждать…

По сути своей — эти обычная публичная возня и дополнительное нагнетание напряжение по отношению к России ничего не меняет. Хотя бы потому, что не Порошенко это уполномочен решать. И обращать внимание здесь необходимо на основной тезис из уст самого украинского президента, что невзирая на разногласия в проводимой политике между Украиной и Россией, Порошенко вынужден признавать, что главным является взаимная необходимость признания и уважения территориальной целостности между Россией и Украиной. И по этой причине разорвать окончательно «Договор о дружбе» Порошенко не может, потому что именно Россия несет ответственность за бывшую союзную территорию и обеспечивает безопасность в административных границах Советской России, как величали на Западе Советский Союз.

А это означает, что Крым российским Порошенко признает по умолчанию и очень хорошо чувствует ту грань в политических играх и интригах, за которую нельзя заступать. Вот поэтому Порошенко не так глуп, как это он изображает, и когда возникают угрозы реальной безопасности, Петр Алексеевич без особого труда может включить мозги. А обещания вернуть Крым — это все «на потом» и ориентированы они только на украинского пользователя…

Что касается создания дополнительной напряженности на Донбассе и заявлений по зачистке республик, то это очередные «хотелки» заокеанских ястребов и подотчетному им украинскому политбомонду и вверенным ему МВД Авакова вместе с СБУ . Страшилки по уничтожению инфраструктуры и жителей Донбасса носят по большей части не только декларативный характер, но и вынужденный информационный. И эта необходимость продиктована взятыми на себя майданной властью обязательствами по обеспечению безопасности проекта по уничтожению украинской экономики. На самом деле, майдан стал ловушкой для украинских политиков, подписавших предательские соглашения с представителями зарубежных корпораций и положивших начало уничтожению как украинской экономики, так и Украины в целом как государства.

Германии и Целью майдана для западных политиков и корпораций стало подписание второго марта 2014 года лично Турчиновым в присутствии послов США Польши предварительного соглашения с МВФ о предоставлении финансовой помощи Украине, согласно которому вся газотранспортная система Украины с момента подписания итогового основного соглашения о финансовой помощи безвозмездно передается в собственность американской компании «Chevron» и владельцы Мариупольского, Запорожского, Днепропетровского металлургических комбинатов обязаны передать 50% акций в собственность немецкой компании «Ruhr». При этом вся угольная промышленность Донбасса также передается финской дочерней компании «Ruhr».

Помимо политических и экономических требований в подписанном документе есть пункт о предоставлении блоку НАТО территорий под Харьковом и Одессой для размещения систем американских систем ПВО и американской истребительной авиации для прикрытия объектов ПРО. Эти соглашения и стали экономической причиной необходимости формирования так называемой АТО на Востоке Украины, потому что Донбасс первым среагировал на продажу преступной майданной властью своей территории и встал на защиту интересов жителей Луганской и Донецкой областей.

Теперь, когда украинская ГТС лишена необходимой доли транзита и на подходе «Северный» и «Южный» потоки, необходимость продолжения АТО на Донбассе носит больше инерционный характер, нежели реальную целесообразность. Смысл для нынешней украинской власти в военной кампании на Донбассе — это исключительно отвлекающий маневр для дальнейшего разрушения экономической и социальной сферы на Украине, прикрываясь войной против ЛДНР и объявления России страной-агрессором. При этом руководство России подобных заявлений себе не позволяет и более того, не ограничивает деятельность субъектов украинского бизнеса на своей территории, включая и компании самого Порошенко.

Перенос КБ «Антонова» в Беларусь , полное разрушение стратегических направлений украинской экономики являются реализацией проекта постиндустриальной экономической модели, в основе которой лежит целенаправленное разрушение старопромышленных центров и регионов, и переход к экстенсивному использованию природных ресурсов с максимальным сокращением рабочих мест.

Именно на Донбассе нынешний киевский режим и начал обкатку этой экономической программы с тотальным закрытием шахт и производственных предприятий, чтобы используя опыт, полученный на Донбассе внедрить и на остальной части украинской территории.

Не поэтому ли введена на Украине новая медицинская реформа, лишающая возможности обычных украинских граждан получать необходимую медицинскую помощь? И не поэтому ли от Порошенко и Турчинова звучат заявления о бесполезности восстановления инфраструктуры разрушенного майданной властью Донбасса.

Наряду с уничтожением украинской индустрии и сельского хозяйства полностью уничтожена отечественная система подготовки кадрового резерва и видоизменена по западным лекалам политика формирования управленческого аппарата. И сами же украинские политики прекрасно осознают необходимость создания новой стратегии как в образовании, так и в управлении.

Виктор Медведчук , в частности, обозначил, что сегодня Украине как никогда нужны грамотные менеджеры и профессиональные управленцы, патриоты Украины, которые готовы будут работать не в интересах олигархов, а в интересах народа. Но все эти методы и рекомендации хороши только тогда, когда будет выбран совершенно другой политический и экономический курс, и когда власть будет работать в интересах украинского народа. При нынешнем преступном режиме и текущим ориентирам «развития» создается впечатление, что украинским элитам по-прежнему нужны пастыри и пастухи для внедрения все тех же «европейских» стандартов.

Это же во многом касается и Донбасса. Скажу откровенно, что мне многое непонятно в проводимой в ЛНР внутренней и внешней политике. Как и непонятно то, почему во главе республики находится полковник СБУ. Ничего личного по отношению к Пасечнику я не имею, вопрос только в его принадлежности к известной всем на Украине структуре, тем более что бывших в ней, как известно, не бывает.

Весной 2014-го мы, участники луганского сопротивления сделали все возможное, чтобы все украинские силовики покинули Луганск . Но с приходом к власти Плотницкого местное МГБ возглавил полковник СБУ. Многие и по сей считают, что именно таким назначением республику сильно унизили.

Для меня это равно, если бы Народный Совет ЛНР возглавил Ляшко. То, что для полковника СБУ, согласно присяге, основная задача — это сохранение территориальной целостности Украины, это понятно. И заявления луганских силовиков, что власть Плотницкого работала на СБУ при министре безопасности Пасечнике — это тоже понятно. Но в данный момент, изменив присяге и народу Украины, и возглавив ЛНР, продолжая дело, начатое Плотницким, я не понимаю какую задачу сейчас выполняет Пасечник и куда ведет республику, став «сепаратистом»?

Мне крайне непонятны от имени руководства выходы «в народ» с целью сбора предложений по экономическому восстановлению республики? Если это умелый пиар ход и показатель диалога власти с народом Луганщины — это одно…Ну а если руководство действительно серьезно заблуждается в поисках выхода из создавшейся ситуации и не располагает необходимыми проектами для решения социальных и экономических вопросов, то что тогда?

Как быть людям, если власть не обладает ни необходимой компетенцией, ни набором нужных инструментов, ни кадровым резервом? Действия многих политиков и руководителей у меня всегда вызывают определенные вопросы и недоумения хотя бы по той простой причине, что для меня образец политика — это президент России. И я как-то с трудом представляю, чтобы в России, в столь трудный период как сейчас в ЛНР, на улицах собирали предложения по формированию дальнейшей стратегии развития.

Сейчас для многих экспертов и профессионалов все максимально очевидно, что ориентиром в вопросах формирования экономической и социальной политики может быть только Россия, которая на сегодняшний день с успехом решает не только свои внутренние задачи, но и стоит на страже безопасности стран Содружества и арабско-аравийского сектора. Поэтому строить и восстанавливать Донбасс необходимо используя опыт России и при этом свою экономику максимально интегрировать и подводить под российские стандарты. Основным драйвером в социально-экономическом развитии региона должны стать не только инновационные технологии и новые методы использования природных ресурсов, но и в первую очередь во главе этой стратегии должна быть максимальная адаптация и эффективное использование человеческих ресурсов, направленные в первую очередь на благо людей.

Но при этом не надо забывать принуждать Киев к снятию экономической и финансовой блокады с региона и требовать на абсолютно законных основаниях возврата и выплаты пенсий и компенсаций для жителей Луганщины. Мы не можем простить украинской власти их агрессию и разрушение Донбасса.

Говорить с Украиной сегодня необходимо по праву собственника и требовать на основании Конституции Украины возмещения и компенсации всех территориальных и социальных гарантий по отношению к жителям Донбасса. И такие механизмы прописаны не только в «Минских соглашениях», но и во многих нормативно-правовых актах «незалежной».