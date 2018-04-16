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Трамп посчитал высланных дипломатов и в ярости накричал на помощников
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Трамп посчитал высланных дипломатов и в ярости накричал на помощников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав о числе высланных из России американских дипломатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
Он рассказал, что американский лидер пришел в бешенство и принялся орать на своих помощников, когда понял, что Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата, в то время как США вернули на родину 60 человек. «Был мат. Очень много мата», — отметил собеседник издания.
Недовольство Трампа также вызвало то, что в итоге Вашингтон принял самые жесткие меры в отношении Москвы, хотя президент вовсе не собирался этого делать. Как пишет издание, он рассчитывал выслать столько же сотрудников, сколько выслали европейские государства по отдельности. «Мы вышлем столько же, сколько и они [европейские страны]. Не будем брать на себя главенствующую роль», — сказал он, когда принималось решение.
Однако в администрации его слова расценили иначе и на следующий день объявили об отзыве 60 дипломатов, что почти в три раза превышает число высланных Великобританией сотрудников российской дипмиссии.
Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.
После инцидента Великбритания объявила о высылке из России 23 своих дипломатов. К мерам присоединились ряд других европейских стран и США. Россия ответила симметричными мерами.
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