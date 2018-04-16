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СМИ рассказали о гневе Трампа после информации о высланных из Европы российских дипломатах
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СМИ рассказали о гневе Трампа после информации о высланных из Европы российских дипломатах 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп разразился проклятьями, когда узнал о том, что европейские страны выслали гораздо меньше дипломатов, чем США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как отмечается, Трамп хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль. Он хотел, чтобы цифры были сопоставимыми. Когда стало известно, что американская сторона выслала 60 дипломатов, а Франция и Германия высылают по четыре дипломата, Трамп «взорвался». Сотрудники администрации обратили его внимание на то, что общее число покинувших страны Европы дипломатов приблизительно 60.
"Меня не волнует общее число!" — закричал Трамп.
По словам источника, от президента услышали много ругательств по поводу произошедшего.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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