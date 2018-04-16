Эксперт: Киев занимается целенаправленным и систематическим террором

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что информация о подготовке покушений на глав ДНР и ЛНР достаточно серьезна.

По его словам, такой вывод позволяют сделать не только логические умозаключения, но и анализ всех предшествующих действий киевского режима, ведь в тексте Минских соглашений прописана амнистия участников общественно-политических процессов в Донбассе.

«Что же делает Киев? Поправ дух и букву Минских соглашений, на заключении которых, я напомню, настояла именно украинская сторона после очередного позорного поражения от ополченцев ДНР-ЛНР, Киев занимается целенаправленным и систематическим террором. Массовым террором против гражданского населения республик. Адресным террором против руководителей ДНР и ЛНР, которые были неугодны киевскому режиму», — сказал эксперт в интервью «СП».

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