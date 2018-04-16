Ещё
Эксперт: Киев занимается целенаправленным и систематическим террором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Киев занимается целенаправленным и систематическим террором 

Свободная пресса 28 минут назад
Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что информация о подготовке покушений на глав ДНР и ЛНР достаточно серьезна.
По его словам, такой вывод позволяют сделать не только логические умозаключения, но и анализ всех предшествующих действий киевского режима, ведь в тексте Минских соглашений прописана амнистия участников общественно-политических процессов в Донбассе.
«Что же делает Киев? Поправ дух и букву Минских соглашений, на заключении которых, я напомню, настояла именно украинская сторона после очередного позорного поражения от ополченцев ДНР-ЛНР, Киев занимается целенаправленным и систематическим террором. Массовым террором против гражданского населения республик. Адресным террором против руководителей ДНР и ЛНР, которые были неугодны киевскому режиму», — сказал эксперт в интервью «СП».
Читайте подробнее в материале «СП» «Киев нанял киллеров для Захарченко и Пасечника».
Свободная пресса: последние новости
Украину превращают в одно огромное кладбище В центре Киева устроили стрельбу из гранатомета СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ173
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа81
Глава Франции выдвинул обвинение России684
Эксперты обрадовали россиян201
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ36
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение