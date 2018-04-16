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В Киеве прошел Фестиваль драйва на Подоле
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В Киеве прошел Фестиваль драйва на Подоле 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 15 апреля /Синьхуа/ — 14-15 апреля в столице Украины проходил Фестиваль драйва на Подоле. Гости фестиваля могли насладиться мото— и автошоу, поучаствовать в мини-соревнованиях по картингу, увидеть зрелищные трюки от профессиональных мотогонщиков, поучиться управлять мотоциклом, познакомиться с новой мототехникой. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
ИА Синьхуа: последние новости
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