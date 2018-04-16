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Из-за нехватки кладбищ украинцев предлагают хоронить в парках
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Из-за нехватки кладбищ украинцев предлагают хоронить в парках 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, позволяющий хоронить умерших в парках и скверах. Как сообщает РИА Новости, захоронение «по новым правилам» несет ряд изменений: запрещается ставить надгробия, кресты, ограды и другие кладбищенские атрибуты. Над могилой можно будет только поставить табличку с именем и датой смерти.
Еще одно новшество — отказ от гробов. Тела умерших будут заворачивать в специальную ткань, разлагающуюся в течение пяти лет.
Принятие закона, по мнению властей, позволит решить проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно официальной статистике, на Украине 90 процентов кладбищ переполнены и должны быть закрыты.
«Допустим, человека похоронят в парке. И к нему на могилу захотят прийти родственники, а на соседней поляне другие люди жарят шашлыки. Или проходит уличный концерт. Как будут чувствовать себя эти люди? Кто-то о них подумал?» — возмущаются украинцы.
Ранее «СП» сообщала, что с начала 2018 года на Украине вступила в действие медицинская реформа. Согласно поправкам, гражданам «незалежной» придется платить практически за весь перечень медицинских услуг. В Раде отметили, что медицинская реформа не даст шансов на жизнь миллионам украинцев.
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