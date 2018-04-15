Украинский моряк приговорен в Греции к 70 годам за перевозку нелегалов

Суд Греции приговорил украинского моряка Анатолия Черкасского в 70-летнему тюремному сроку за перевозку нелегальных беженцев из Сирии . Сам украинец был уверен, что его отпустят.

«Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме», — передает ТАСС слова моряка. Черкасский сказал, что так ему в зале суда сказала переводчик, они вместе с адвокатом его поздравили.

Однако спустя две недели украинец узнал, что приговорен к 70 годам. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое», — сказал осужденный, посетовав на то, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое.

Черкасский был арестован после того, как на греческом корабле, где он работал помощником капитана, обнаружили беженцев из Сирии. Украинец уверял, что не знал о мигрантах.

В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.

Украинское издание «Вести» отмечает, что украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их нанимают для перевозки туристов, которые в действительности оказываются нелегалами.