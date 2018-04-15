Ещё
Украинский моряк приговорен в Греции к 70 годам за перевозку нелегалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Украинский моряк приговорен в Греции к 70 годам за перевозку нелегалов 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Суд Греции приговорил украинского моряка Анатолия Черкасского в 70-летнему тюремному сроку за перевозку нелегальных беженцев из Сирии. Сам украинец был уверен, что его отпустят.
«Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме», — передает ТАСС слова моряка. Черкасский сказал, что так ему в зале суда сказала переводчик, они вместе с адвокатом его поздравили.
Однако спустя две недели украинец узнал, что приговорен к 70 годам. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое», — сказал осужденный, посетовав на то, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое.
Черкасский был арестован после того, как на греческом корабле, где он работал помощником капитана, обнаружили беженцев из Сирии. Украинец уверял, что не знал о мигрантах.
В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.
Украинское издание «Вести» отмечает, что украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их нанимают для перевозки туристов, которые в действительности оказываются нелегалами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине Украина начала операцию «Граница-2018» Киев опроверг договоренность о выходе в Крым экипажа «Норда»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал112
Кого коснутся новые антироссийские санкции222
Рыбке настал конец234
США изменили условия вывода войск из Сирии389
Золотые слитки пробили дно самолета в домодедово225
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение