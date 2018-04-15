Ещё
Суд Греции приговорил украинского моряка к 70 годам тюрьмы за перевозку беженцев из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Суд Греции приговорил украинского моряка к 70 годам тюрьмы за перевозку беженцев из Сирии 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украинский моряк Анатолий Черкасский получил в Греции 70-летний тюремный срок за перевозку нелегальных беженцев из Сирии.
По словам украинца, до решения суда он был уверен, что его освободят. «Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила», — заявил моряк.
Однако через две недели он узнал о приговоре — 70-летнем сроке заключения. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — подчеркнул осужденный.
Черкасский был арестован за то, что на греческом корабле, где он работал помощником капитана, оказались нелегальные беженцы из Сирии. Украинец уверял, что не знал о них. В 2015 году он был осужден греческим судом на 204 года, адвокаты подали апелляцию на приговор.
По словам начальника управления консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, «о случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения». Он также сообщил, что в греческих тюрьмах по состоянию на март находились 148 украинцев.
По информации «Вестей», украинские моряки становятся жертвами афер с трудоустройством, когда их набирают для перевозки туристов, а в итоге ими оказываются нелегалы. В итоге моряки попадают в тюрьмы, получив длительные сроки наказания — до 200-300 лет заключения.
ТАСС: последние новости
Порошенко рассчитывает на компромисс в переговорах по миссии ООН в Донбассе Секретарь СНБО Украины считает, что ядерное разоружение страны было исторической ошибкой Допрос Савченко на полиграфе прервали из-за проблем со здоровьем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал112
Кого коснутся новые антироссийские санкции222
Рыбке настал конец234
США изменили условия вывода войск из Сирии389
Золотые слитки пробили дно самолета в домодедово225
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение