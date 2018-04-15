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Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой
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В МИД Украины рассказали, когда Киев должен принять решение о продлении договора о дружбе с Москвой 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Wikimedia
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел страны Тарас Качка сообщили, что Киев в период до 30 сентября должен принять решение о том, стоит продлевать договор о дружбе с Москвой на следующие 10 лет или нет.
>>Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
«До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие договора о дружбе на следующие 10 лет, согласно статье 40», — пишут авторы в статье для издания «Зеркало недели. Украина».
По их мнению, документ исчерпал себя.
«Договор о дружбе в своё время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах. Главное — он так и не заставил Россию изменить своё отношение к нам», — утверждают Зеркаль и Качка.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией.
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал заявления украинского лидера по поводу договора.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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