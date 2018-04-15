Сотни жителей Горловки попали под обстрел ВСУ на кладбище

Украинские силовики обстреляли центральное кладбище в селе Зайцево (пригород Горловки ), где в связи с поминальным воскресеньем собралось более 700 человек, сообщили в администрации города.

«Украинские силовики сегодня в 12.05 обстреляли кладбище в центре поселка Зайцево на северной окраине Горловки», — передает «Донецкое агентство новостей» сообщение администрации.

Люди стали в спешке покидать кладбище. Никто не пострадал.

В представительстве ДНР в СЦКК также отметили, что ВСУ открыли огонь по Зайцево из Жованки. Всего выпустили 29 гранат из гранатомета, также применялось стрелковое оружие.

Ранее украинские силовики неоднократно нарушали «пасхальное перемирие».