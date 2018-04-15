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Сотни жителей Горловки попали под обстрел ВСУ на кладбище
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Сотни жителей Горловки попали под обстрел ВСУ на кладбище 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: Русская Весна
Украинские силовики обстреляли центральное кладбище в селе Зайцево (пригород Горловки), где в связи с поминальным воскресеньем собралось более 700 человек, сообщили в администрации города.
«Украинские силовики сегодня в 12.05 обстреляли кладбище в центре поселка Зайцево на северной окраине Горловки», — передает «Донецкое агентство новостей» сообщение администрации.
Люди стали в спешке покидать кладбище. Никто не пострадал.
В представительстве ДНР в СЦКК также отметили, что ВСУ открыли огонь по Зайцево из Жованки. Всего выпустили 29 гранат из гранатомета, также применялось стрелковое оружие.
Ранее украинские силовики неоднократно нарушали «пасхальное перемирие».
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