Киберполиция Украины объявила дополнительный набор в хакерское подразделение

Руководство Национальной полиции Украины высоко оценило качество работы своих штатных сотрудников. В итоге принято решение по увеличению количества «белых хакеров» в подразделениях Департамента. Об этом сообщил официальный сайт украинской киберполиции.

Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины была основана новая институция — подразделения «белых хакеров». За это время специалисты, которые успешно прошли отбор, зарекомендовали себя с наипозитивнейшей стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам

— Киберполиция Украины.

Согласно официальному сообщению, сейчас в киберполицию требуется 17 человек. Набор хакеров проводится в нескольких городах Украины. Так, в Киеве примут на работу четыре человека, в Харькове двоих, во Львове готовы взять шестерых человек, в Николаеве ищут пять новых специалистов. Заработную плату им обещают фантастическую для Украины: от 25 000 до 50 000 гривень (примерно от 50 000 до 100 000 рублей), тогда как средняя зарплата по стране держится на уровне пяти-восьми тысяч гривень.