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Киберполиция Украины объявила дополнительный набор в хакерское подразделение
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Киберполиция Украины объявила дополнительный набор в хакерское подразделение 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководство Национальной полиции Украины высоко оценило качество работы своих штатных сотрудников. В итоге принято решение по увеличению количества «белых хакеров» в подразделениях Департамента. Об этом сообщил официальный сайт украинской киберполиции.
Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины была основана новая институция — подразделения «белых хакеров». За это время специалисты, которые успешно прошли отбор, зарекомендовали себя с наипозитивнейшей стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к ним подают пример коллегам
— Киберполиция Украины.
Согласно официальному сообщению, сейчас в киберполицию требуется 17 человек. Набор хакеров проводится в нескольких городах Украины. Так, в Киеве примут на работу четыре человека, в Харькове двоих, во Львове готовы взять шестерых человек, в Николаеве ищут пять новых специалистов. Заработную плату им обещают фантастическую для Украины: от 25 000 до 50 000 гривень (примерно от 50 000 до 100 000 рублей), тогда как средняя зарплата по стране держится на уровне пяти-восьми тысяч гривень.
В Киеве полиция задержала хакера, которого до того разыскивали правоохранительные органы 30 стран мира. Задержанному вменяют в вину организацию международной преступной платформы Avalanche.
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