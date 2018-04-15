Украину превращают в одно огромное кладбище

Из-за нехватки земли на кладбищах, украинские власти намерены изменить правила захоронения умерших. Среди методов борьбы с дефицитом мест для захоронения — предложение хоронить умерших в лесопарках и парках культуры.

Сообщается, что проект поданного Кабмином Верховную раду закона под номером 8248 призван «стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации». Кроме того, он вводит понятие «биозахоронения», которое предполагает захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение пяти лет материалов, при этом, процедура осуществляется без установки могильных плит, памятников и прочих надгробий — их должна заменить «информационная табличка» об умершем.

Кроме того, новый законопроект предполагает хоронить не только на кладбищах, испытывающих серьезный дефицит мест, но и в лесопарках, а также в парках культуры и отдыха. Местные власти для этого должны выделять специальные участки на эти нужды.

Наконец, документ вводит понятие «подхоронения» — то есть захоронения умерших в уже существующие могилы по истечении 20 лет с момента последнего захоронения, а также с согласия владельца могилы. Если же владельца найти не удастся, то для «подхоронения» достаточно будет получить разрешение у местных властей.

В случае поддержания данной инициативы Верховной Радой, закон вступит в силу через полгода после официальной публикации.

Впрочем, как заявил корреспонденту ФАН политолог Денис Гаевский , он искренне надеется, что до утверждения новых норм дело все же не дойдет.

«Депопуляция и резкое увеличение смертности стали на Украине весьма актуальными трендами последних лет, — Федеральному агентству новостей украинский эксперт Денис Гаевский. «С 2014 года естественная убыль населения в стране, соответствующая разнице между рождаемостью и смертностью, достигла 700 тысяч человек. Как ни крути, но это гигантская, катастрофическая цифра. Неудивительно, что в связи с этим во многих украинских городах, в том числе в Киеве, возник острый дефицит мест на кладбищах».

«Однако даже на этом фоне известие, что Верховная рада может законодательно закрепить возможность хоронить граждан страны на территории парков культуры и лесопарков, выглядит довольно дико, — считает эксперт.

«С 2014-го на Украине повидали массу абсурда, но до похорон в парках дело еще не доходило. Честно говоря, довольно сложно предположить, что в XXI веке в цивилизованной стране покойников будут хоронить в местах публичного отдыха».

«Посмотрим, как этот законопроект воспримут в Раде, и как ситуация будет развиваться дальше. Но очень не хотелось бы, чтобы мы на Украине в итоге стали свидетелями такого дикого подхода к похоронам и такого неуважительного отношения к собственным гражданам», — резюмировал украинский эксперт.

— Причём это не частная инициатива, а проект, внесённый Кабмином. Самое поразительное, что Гройсман объясняет, что главная цель законопроекта — создать условия конкуренции между ритуальными компаниями. Похоже, Гройсман не читал «12 стульев». А то бы знал, как жёсткую конкуренцию можно устроить даже между «Нимфой» и «Милости просим», представляющими совершенно традиционные ритуальные услуги.

«СП»: — Проблема нехватки земли настолько серьезна? Из-за чего? Так много мертвых за последние годы?

— На Украине за годы войны прогибают и мрут люди с неимоверной скоростью. Вы только посмотрите, как хоронили в 2014-15 гг. неопознанных бойцов АТО! Как отходы какие-то! Теперь Гройсман предлагает узаконить эти методы похорон и перенести их и на мирное население

«СП»: — Насколько вероятно принятие этого закона? Вон эксперт Денис Гаевский считает, что до этого не дойдет — закон слишком уж кощунственный…

— Учитывая, что это проект Кабмина, шансы его принятия довольно высоки. Может быть, выкинут пару пунктов (например, о «биозахоронениях»). Но в целом могут принять.

«СП»: — Как к такой идее отнесутся жители Украины? Может, их это стимулирует чаще прибегать к кремации?

— Кремация разрешена и сейчас. Принятием или непринятием данного закона ситуацию не изменить. Что касается реакции общественности, просто на Украине о нем пока мало знают. Дойдёт до рассмотрения в Раде — не исключаю, что кто-нибудь и попиарится на протестах против него.

— Такой законопроект действительно подан в Верховную Раду, это не глупая шутка или «фейк», — подтверждает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Но самое удивительное, что авторами этого абсурдного предложения стали не маргиналы-депутаты, а правительство Украины. Казалось бы, в исполнительной власти должны найтись профессионалы, которые представляют опасность захоронения людей в местах отдыха и прогулок, специалисты по рекреационным зонам должны предвидеть, как быстро потеряют всю привлекательность зеленые зоны, в которых можно будет встретить гробокопателей. Но нет. Желание найти простой ответ на непростой вопрос для этих горе-управленцев делает возможным любой абсурд.

«СП»: — Примут ли этот закон? Как отреагирует общественность?

— Думаю, что провести такой закон будет чрезвычайно трудно — правительство Гройсмана не пользуется любовью со стороны всех слоев общества.

По опыту жизни на Украине могу сказать, что большинство населения очень уважительно относится к умершим родственникам. В «родительскую субботу», или на Красную горку кладбища переполнены людьми, которые приходят, чтобы помянуть ушедших. Предложить хоронить людей в парках — это трудно себе представить в стране с православными традициями и обычаями. С этой же целью можно предложить спускать тела умерших по Днепру на плотах, как, например, в Индии , или развеивать над реками пепел кремированных людей.

«СП»: — Почему, кстати, не слышно громких протестов? Закон ведь реально кощунственный. Или на Украине публично протестуют только против политики Москвы

— Пока население относится к таким предложениям, как к очередному обострению в доме для умалишенных. Люди не представляют, как это может выглядеть в реальности. Запредельное кощунство выглядит не опасным в силу своей абсурдности, именно поэтому это фантастичное предложение не вызвало бурного отклика в обществе.

«СП»: — Насколько серьезна проблема с нехваткой земли на кладбищах? Рост смертности настолько критический?

— Проблема с кладбищами вызвана не только нехваткой земли. Украина — не Сингапур и не Ватикан , возле украинских городов хватает территорий для устройства кладбищ. Смертность, конечно, очень высока, но не это стало причиной такого шокирующего предложения. Проблема в том, что, во-первых, обустройство кладбищ, строительство туда дороги, требует определенных затрат. Во-вторых, в связи с массовым отъездом из Украины работоспособных граждан, кладбища ветшают, все больше выглядят запущенными и заброшенными.

Осваивать же новые территории для цивилизованных мест захоронения и обслуживать их недешево для нынешней власти. Вот и кажется уже недопустимой роскошью для бедных даже три квадратных метра кладбищенской земли.

Ямка «для „биоразлагаемых материалов“, чтобы через пять лет и следа не осталось от умершего — вот такую щедрость предлагает украинская власть неплатежеспособным гражданам.

»СП»: — Украинский парламент в последние годы превращается в фабрику неадекватных идей. Почему? Жизнь в новой реальности так сильно деформирует сознание?

— Существует такое понятие, как «отрицательный отбор». На протяжении двадцати с лишним лет в украинской элите происходит именно отрицательный отбор, и вся система воспроизводства элиты построена именно на отбраковывании людей с какими-то минимальными проявлениями человеческих качеств. Наверх поднимаются не просто аморальные и жадные подонки. Депутатами и министрами становятся люди с деградировавшей психикой, нижайшим интеллектом и асоциальным поведением.

Все это и приводит к таким законам, по которому знаменитый Краснодон становится городом Сорокино, а пенсию может получать только тот переселенец из Донбасса, который безвылазно сидит в квартире, чтобы его в любой момент могли захватить проверяющие. Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за «принудительный брак», или ввести акцизные марки на российские книги, вносят предложения запретить играть российскую попсу в маршрутках или штрафовать за русский язык в магазинах. Люди, которым в нормальном обществе не доверили бы управлять пунктом сбора вторсырья, становятся законодателями и чиновниками высшего уровня.

Деградация и вымирание Украины стала результатом такого управления.

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