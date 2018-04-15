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Украинские силовики обстреляли кладбище на окраине Горловки
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Украинские силовики обстреляли кладбище на окраине Горловки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по кладбищу на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Горловки, там находятся около 700 человек, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.
"Начался обстрел в районе Центрального кладбища поселка Зайцево. В данный момент там находится порядка 700 человек. Пытаемся эвакуировать", — написал на своей странице в Facebook Приходько.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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