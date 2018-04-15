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Украинцам предложат хоронить людей в парках
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Украинцам предложат хоронить людей в парках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Украинские парламентарии хотят разрешить гражданам хоронить людей в парках и скверах из‐за нехватки мест на кладбищах. Соответствующий законопроект внес Кабмин Украины в Верховную Раду, сообщает RT.
При этом нельзя будет устанавливать памятники и кресты, но можно расположить именную табличку с датой смерти. Согласно законопроекту, тело должно быть погребено в биоразлагающейся ткани без использования гроба.
Подобный вид захоронения, по задумке парламентариев, можно будет использовать повторно. Через 20 лет в «могилу» можно будет поместить еще одно тело.
По статистике, на территории Украины работают свыше 32 тысячи погостов, большая часть которых находится в сельской местности. При этом 90% кладбищ переполнено и подлежит закрытию. Территории под открытие новых кладбищ правительство выделить не может. Для погребения мертвых украинцы зачастую вынуждены нарушать закон.
Вероятность таяния в Арктике и Сибири скотомогильников с сибирской язвой очень высока. Опасность заключается в том, что таяние ледников из-за глобального потепления может вскрыть старые захоронения людей, умерших от сибирской язвы, как на Ямале летом 2016 года. А это, в свою очередь, может привести к распространению эпидемии.
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