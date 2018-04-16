На Украине предлагают хоронить умерших в городских парках и скверах

Таким образом власти хотят решить проблему нехватки кладбищенских земель.

Парламентарии предлагают хоронить усопших не только на кладбищах, но и в скверах, лесопосадках, а также не исключается возможность погребения на территории действующих парков культуры и отдыха с разрешения местных властей, сообщает RT.

При этом на могиле нельзя будет установить надгробие и возложить венки или цветы. Захоронение «нового типа» предполагает только наличие таблички с именем умершего и датами его рождения и смерти.

Также украинские власти предлагают отказаться от гробов и заворачивать тела в специальную ткань, которая будет разлагаться не более пяти лет.

По замыслу Кабмина законопроект должен решить проблему нехватки кладбищенских земель, однако о его морально-этической стороне еще предстоит поспорить экспертам.