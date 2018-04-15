Ещё
В Киеве у здания энергоснабжающей компании произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве у здания энергоснабжающей компании произошел взрыв 

Российская Газета 46 минут назад
У здания компании «Киевэнерго» в украинской столице произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщила киевская полиция.
"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания «Киевэнерго», — цитирует ТАСС сообщение киевских правоохранителей. — Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад".
Стражи порядка предполагают, что злоумышленники могли взорвать гранату.
Напомним, в минувшую пятницу в Киеве из гранатомета был обстрелян офис строительной компании «Киевгорстрой».
Российская Газета: последние новости
Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений Договора о дружбе с РФ Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ Неонацисты облили краской памятник Ватутину в Киеве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии190
В США усомнились в законности удара по Сирии187
Асад сделал заявление после удара США734
«Мне срочно нужен мужчина»49
США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии52
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение