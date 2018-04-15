В Киеве у здания энергоснабжающей компании произошел взрыв

У здания компании «Киевэнерго» в украинской столице произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом сообщила киевская полиция.

"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания «Киевэнерго», — цитирует ТАСС сообщение киевских правоохранителей. — Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад".

Стражи порядка предполагают, что злоумышленники могли взорвать гранату.

Напомним, в минувшую пятницу в Киеве из гранатомета был обстрелян офис строительной компании «Киевгорстрой».