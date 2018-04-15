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В Киеве прогремел взрыв
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В Киеве прогремел взрыв 

ТК «Звезда» 1 час назад
В результате происшествия пострадавших нет. Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго».
В Святошинском районе Киева прогремел взрыв. Уточняется, что инцидент произошел возле здания «Киевэнерго».
Согласно сообщениям пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева, данные о взрыве поступили в дежурную часть в 00:40 на проспекте Победы, 93.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Поврежден лишь фасад здания, сообщается на официальной странице украинской полиции в Facebook.
Согласно предварительным выводам местной полиции, злоумышленник мог использовать гранату.
В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются, а также ведется розыск причастных ко взрыву.
Ранее в центре Киева неизвестные открыли огонь из гранатомета.
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