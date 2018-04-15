Украина предложила хоронить умерших в городских парках

Украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках

Украинский кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменении законодательства в сфере погребения. Согласно документу, умерших можно будет хоронить в парках и скверах на территории городов и других населённых пунктов. По словам чиновников, на существующих кладбищах мест почти не осталось. Между тем эксперты считают, что подобные захоронения могут повлечь проблемы не только морального, но и эпидемиологического характера. Поддержат ли украинские парламентарии новый проект — в материале RT.

Табличка вместо надгробия

Кабинет министров Украины на днях зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы погребения». Согласно документу, хоронить усопших можно будет не только на кладбище, но также в парках, скверах, лесопосадках.

Авторы инициативы допускают, что под погребение можно выделить даже часть территории действующего парка культуры и отдыха. Соответствующее решение должны будут принимать местные власти.

Правда, при захоронении «нового типа» украинцам придётся отказаться от привычной на постсоветском пространстве траурной и религиозной атрибутики — не будет ни привычных надгробий, ни скамеек, ни оград и венков из искусственных цветов. Над местом упокоения человека предполагается лишь установка таблички с его именем и датами рождения и смерти.

Более того, законопроект запрещает использование гробов: тела умерших предполагается заворачивать в специальную ткань, которая разлагается в течение пяти лет.

В документе предусмотрена своеобразная «иерархия» усопших. В парках откроются отдельные зоны, где будут покоиться известные спортсмены, писатели, политики, военные. При этом в законопроекте уточняется, что «купить» место на «территории для избранных» будет невозможно. В законопроекте также прописано, что правоохранительным органам запрещено сообщать сведения об умерших компаниям, предоставляющим ритуальные услуги.

К тому же, политики считают, что такая форма захоронений не исключает возможности помещать вновь умерших в уже существующие могилы. Однако сделать это будет можно только по прошествии 20 лет с момента предыдущего погребения и с согласия родственников или местных властей.

За осквернение могил «нового типа» вводятся существенные штрафы, размер которых может доходить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тыс. грн или $131) или лишения свободы на срок до трёх лет.

Украинские власти считают, что если законопроект будет принят, то это решит проблему нехватки кладбищенских земель. В пояснительной записке к документу говорится, что реализация проекта позволит «реформировать отрасль за счёт экономии земельных ресурсов территориальных общин, необходимых для жизнедеятельности».

Источник RT в Киевской областной администрации подтверждает, что мест для новых погребений на специализированных территориях действительно практически не осталось, а расширить границы кладбищ «очень сложно».

«Что делать в такой ситуации — непонятно, поэтому мы поддерживаем инициативу правительства», — заявил собеседник RT.

По данным властей республики, в настоящий момент на территории Украины расположено свыше 32 тыс. кладбищ, из которых подавляющее большинство — около 29 тыс. — находится в сельской местности. При этом 90% из них переполнены и должны быть закрыты. Чтобы похоронить умерших родственников, украинцы зачастую вынуждены нарушать закон.

«Неформально уже давно хоронят людей в старые могилы. А что делать в такой ситуации? Ничего не остаётся», — рассказывает источник RT в кабинете министров.

При этом смертность на Украине существенно не снижается — по этому показателю страна занимает одно из первых мест в мире. По данным Государственной службы статистики, в 2017 году в стране похоронили более 570 тыс. человек, в 2016 году — 583,6 тыс. граждан страны.

Царство коррупции

Отрасль ритуальных услуг — одна из наиболее коррумпированных на Украине, говорят аналитики. По их оценкам, объём рынка нелегальных ритуальных услуг доходит до $10 млрд в год.

Примеров того, как в стране наживаются на смерти, очень много.

«Две недели назад у меня умер дедушка, и буквально через час после того, как мы сообщили об этом в надлежащие инстанции, мне сразу же позвонили два представителя разных компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Как они узнали мои контакты? Получается, что правоохранительные органы мгновенно передают им информацию», — рассказала в беседе с RT киевлянка Елена Балова.

Источник RT в Национальной полиции сообщил, что в настоящий момент «никакой ответственности за разглашение личной информации родственников погибшего правоохранители не несут. К тому же, многих прельщает значительное „посредническое вознаграждение“, которое может быть в два-три раза больше средней зарплаты полицейского — по данным Государственной службы статистики, она составляет порядка 8 тыс. грн ($308) в месяц.

»Некоторые сотрудники полиции могут получать до $1 тыс. за предоставление информации о только что умерших гражданах, поэтому бороться с этим сложно», — подчеркнул собеседник RT.

В середине марта была принята поправка в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, подготовленная депутатом от Радикальной партии Андреем Лозовым . Это существенно усложнило процесс погребения.

Ранее после смерти человека приезжали медики и следователь, который возбуждал уголовное дело и отправлял тело на экспертизу в морг. Сейчас решение об экспертизе может назначать только суд и не ранее, чем через 3 дня после смерти, что нарушает существующие традиции захоронения в стране. Назначить похороны удаётся в лучшем случае через пять дней — это уже вызвало негодование родственников умерших.

«Представьте, в каком состоянии будет тело умершего и, особенно, в каком состоянии будут близкие родственники. Каждый день отсрочки захоронения — это плюс к инфарктам и инсультам близких родственников, которые будут всё время в стрессе от того, что не могут, в конце концов, проститься с любимым человеком», — написал на своей странице в Facebook один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов.

Религиозный деятель также предположил, что законопроект открывает новые возможности для коррупционеров.

Эту точку зрения разделяют и эксперты.

«Трудности с оформлением документов на захоронение дадут новые возможности чиновникам для получения взяток. Тут нет никаких сомнений. Люди будут готовы на всё, чтобы быстрее решить все вопросы. Те, кто не смогут платить, будут хоронить людей всё равно и потом задним числом оформлять все документы», — заявил в интервью RT эксперт Центра политического анализа Андрей Кошкин.

«Будет огромный скандал»

При составлении законопроекта украинские власти, похоже, упустили из виду экологический аспект. В интервью украинским СМИ вице-президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Татьяна Годоцкая заявила, что захоронение в парках может быть опасно.

«Урбанизированные территории нуждаются в экологическом совершенствовании в области захоронения. В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. Есть опасность, что будет распространение инфекционных болезней. У нас не всегда идентифицируются инфекционные болезни у умерших людей», — сказала Годоцкая.

В свою очередь, эксперты считают, что Украина скоро столкнётся с массовым нелегальным захоронением.

«Всё это приведёт к попаданию микробов в сточные воды, что отразится на уровне жизни людей. Украина вводит «прогрессивные инновации», по-другому и не скажешь», — подчеркнул в беседе с RT Кошкин.

Украинские парламентарии ещё не пришли к единому мнению относительно спорного документа. Так, источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что он не возражает против правительственного законопроекта, ведь он поможет решить проблему.

«Нет у нас свободной земли для расширения кладбищ, а люди редко кремируют своих родственников. Ничего страшного в предложении кабинета министров я не вижу», — заявил он.

В то же время источник RT в партии «Самопомощь» называет инициативу кабмина «издевательством над людьми».

«Допустим, человека похоронят в парке. И к нему захотят прийти на могилу родственники, а на соседней поляне другие люди жарят шашлыки. Или проходит уличный концерт. Как будут чувствовать себя эти люди? Кто-то о них подумал?» — сказал собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что убедить парламентариев поддержать законопроект будет очень сложно.

«Будет огромный скандал, и многие депутаты не захотят голосовать за такое решение из-за критики со стороны избирателей. Его могут принять только под давлением правительства», — считает он.

Аналитики отмечают, что люди сталкиваются с проблемами при расширении кладбищ во всех странах мира, но они решают эти вопросы «цивилизованным способом».