Евромайдан четыре года спустя: победы и поражения Украины

21 ноября 2013 на главной площади Киева, столицы Украины , разразились массовые протесты под флагом Европейского Союза . Евромайдан требовал демократических прав и свобод и призывал к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича и его клептократического режима. За последующие три месяца погибло более сотни активистов, а Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в войне, разорвавший надвое восточную Украину.

Конфликт продолжается и поныне. К концу 2017 он унес более 10 000 жизней и сделал беженцами более двух миллионов человек. Евромайдан не только привел Украину к демократическим и социальным свершениям, но вылился в ряд крупных неудач.

Четыре победы

1) Зарождение гражданского общества

Евромайдан стал катализатором для гражданского общества на Украине. По опросам общественного мнения, уровень патриотизма и доверия среди украинцев вырос, и они стали смотреть в будущее с оптимизмом. Вырос и уровень гражданской активности, а также желание способствовать развитию страны.

Уже в октябре 2015 года 41% украинцев заявили, что стали охотнее жертвовать деньги (хотя 12% и отметили противоположную тенденцию). 33% сказали, что стали усерднее бороться за свои права и свободы и защищать свое достоинство (в то время как всего 8% сказали, что наоброт). Наконец, 22% отметили, что хотели бы работать на общественных началах, а 18% заявили, что собираются стать членом какой-нибудь гражданской организации.

В 2012 году 23% украинцев делали добровольные пожертвования. К 2014 году их доля выросла до 41%, а в 2015 достигла 47%. Это весьма серьезный рост, учитывая повсеместную бедность.

К сожалению, эти гражданские завоевания практически не отразились на реальной политической активности. Явка на выборах остается низкой (особенно в возрастной категории от 18 до 29 лет), и украинцы по-прежнему во многом руководствуются популистской телерекламой и охотно принимают разнообразные «подарки» в обмен на «правильно» заполненные бюллетени. Все это не только замедляет прогрессивные реформы, но и тормозит обновление политической элитвы.

2) Договор об ассоциации с Евросоюзом

В сентябре 2017 года окончательно вступил в силу договор об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, который готовился с 2007 по 2011 год и был подписан в 2014 году. Этот договор способствует развитию политических и экономических связей и продвижению общих европейских ценностей — и потому считается основным инструментом сближения с Европой.

Есть надежда, что договор об ассоциации, предполагающий и зону свободной торговли, создаст основу для модернизации торговых связей Украины и придаст импульс ее экономическому развитию через новые рынки и приведение ее законодательства в соответствие с европейскими и международными нормами.

В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил: «Дорога у нас одна — широкий Евроатлантический автобан, который ведет к членству в ЕС и членству в НАТО ».

3) Отмена виз с Евросоюзом

11 июня 2017 года Евросоюз отменил визовые требования для украинцев. Этот шаг вызвал на Украине бурю радости и всколыхнул надежды на светлое будущее в стране, питающее надежду стать полноценным членом ЕС.

Все граждане Украины, обладающие биометрическими паспортами, отныне могут посещать Шенгенскую зону с туристическими или деловыми целями сроком до 90 дней без визы. Права на работу, однако, эта договоренность не дает.

4) Начало программы реформ

Летом 2016 года началась долгожданная судебная реформа. Были приняты соответствующие поправки в конституцию Украины касательно юстиции. Выносить же какую-либо оценку эти изменениям пока еще рано.

Украина также предприняла шаги по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией. Госслужащих обязали декларировать свое имущество. В результате этих мер стало известно, что в одной из беднейших стран Европы сконцентрированы несметные богатства.

Наряду с этим украинская система государственных закупок «ПроЗорро» уже стала мировым брэндом, и Всемирный Банк собирается взять ее на вооружение для своих проектов на Украине.

Тем не менее, это лишь робкие шаги в борьбе с коррупцией. Реформы же образования, энергетики и регионального управления еще только предстоят. Все они потребуют длительного времени и значительных финансовых затрат.

Пять поражений

1) Война

Решение Украины пойти «западным путем» всколыхнуло волну социальных противоречий в южной и восточной частях страны с мультиэтническим населением. Эти противоречия вылились в российскую аннексию Крыма и войну вокруг двух провинций, отколовшихся от Украины при поддержке России.

Война коснулась всех сфер общественной, экономической и политической жизни страны. Вот лишь несколько говорящих фактов:

• 10 225 погибших по состоянию на 15 августа 2017

• 1,4 миллиона внутренних беженцев по состоянию на август 2015 года

• ожидается, что население Украины сократится до 36 миллионов к 2050 году (более 51 миллиона на момент распада СССР, 42 миллиона на настоящий момент — прим. перев.)

• за последние четыре года значительно выросла эмиграция из страны

2) Экономический упадок

В результате войны на Донбассе и разрыва отношений с Россией, крупнейшим торговым партнером Украины, экономика страны сократилась на 6,8% в 2014 и 10,4% в 2015, сообщает государственная статистическая служба. По данным Национального банка Украины, падение экономики в 2015 году составило 11,6%, а по данным Всемирного банка — целых 12%.

В 2016 экономический коллапс, казалось, был предотвращен, и ВВП Украины пополз вверх на 0,1% в первом квартале и 1,4% во втором. Однако даже эти незначительные достижения оказались временными, и к апрелю 2017 года экономика страны сократилась еще на 6.1%. Даже при годовом приросте в 3-4% только на то, чтобы вернуться к уровню 2013 года, уйдет от четырех до пяти лет.

3) Никуда не девшаяся коррупция

Со времени Евромайдана уровень государственной и институциональной коррупции практически не претерпел изменений. Те немногие органы по борьбе с коррупцией, что были созданы за последние четыре года, разрознены, и страна по-прежнему ощущает острую нехватку специализированных судов и эффективных противокоррупционных мер. Активисты по борьбе с коррупцией по-прежнему подвергаются преследованию и атакам.

За 2016 и 2017 года Украина смогла подняться лишь на одну ступеньку в глобальном рейтинге коррупции, с 131-го на 130-е из 176 и 180 стран соответственно.

Растет и недовольство правительственными мерами и растущем уровнем бедности. В 2016 году действия президента одобряли лишь 9% украинцев, в то время как 70% высказывались против. Действия же правительства одобряли лишь 5% (против — 58%). Что касается парламента, то там свое одобрение высказали лишь 2% украинцев — против 83%.

4) Шаг назад в сфере свободы слова и прессы

Параллельно с войной на востоке страны между Украиной и Россией разразилась война информационная. Как ее следствие, свобода слова и прессы на Украине за последние четыре года оказалась значительно ограничена — на фоне неотвратимой радикализации политических сил.

Украинские СМИ не отличаются разнообразием, поскольку их ведущие представители подконтрольны кучке олигархов. Например, президент Порошенко владеет собственным телеканалом.

Антиправительственные взгляды зачастую подаются как «пророссийские», что пагубно сказывается на свободе выражения. Насаждаемая нетерпимость по отношению к оппозиционным СМИ очевидна. Их якобы «пророссийская» позиция неоднократно провоцировала протесты и скандалы и даже становилась причиной поджогов.

Десяткам журналистов было отказано во въезде на Украину. Правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) призывала Украину отказаться от запрета на въезд для российских и западных журналистов.

5) Настороженность Евросоюза

Как заявил глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) в марте 2016 года, в ближайшие 20-25 лет стать членом Евросоюза или НАТО Украина определенно не сможет.

И хотя Юнкер не объяснил, почему украинцам придется ждать этого момента так долго, своей речью он явно намеревался успокоить голландских избирателей, что договор об ассоциации не приведет к скорому членству Украины.

В апреле 2016 года 61% голландцев отвергли договор об ассоциации с Украиной (при едва достаточной явке в 32%) — в знак несогласия с политикой своего правительства и лидерами Евросоюза. Договор по широкому кругу вопросов, включая политику, торговлю и безопасность, был подписан голландским правительством и одобрен остальными странами-членами ЕС и самой Украиной и потому условно вступил в силу в январе 2016.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что вступление Украины в НАТО поддерживает 58% европейцев, а 48% были бы рады видеть ее членом Евросоюза. В 2015 же году, когда был проведен первый опрос такого рода, к членству Украины в ЕС благосклонно отнеслись 55% респондентов. В настоящий момент поддержка украинского членства выше всего в Литве Польше (68% и 67% соответственно), а ниже всего — в Нидерландах (27%). Во Франции , Германии и Великобритании вступление Украины в ЕС поддерживает менее половины опрошенных.

Очевидно, попытки правительства Украины заручиться поддержкой Запада для скорейшего получения членства в ЕС провалились. Когда Евросоюз примет Украину (да и примет ли вообще) — большой вопрос. Чтобы воплотить в жизнь амбициозные планы правительства по экономическому росту, модернизации и ускоренной демократизации остается немало сделать и внутри самой Украины.

Примечание: Ольга Олейникова — директор центра «Украинская демократическая инициатива», она не работает в какой-либо компании или организации, которые бы выиграли от написания этой статьи, не консультирует их, не владеет их акциями и не получает от них финансирования. Она не преследует никаких интересов, кроме научных.